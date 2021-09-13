"На даному етапі нас найбільше цікавлять бійцівські якості, які нашій молодій команді треба проявляти в кожному матчі. У битві з Колосом команда їх проявила. Це мене дуже радує. Думаю, хлопці відчули впевненість і зрозуміли, що без цього аспекту в сучасному футболі немає на що розраховувати.

Колос – Маріуполь – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Чому не вдавалося перемагати раніше? У нас було багато травм у основних гравців. У Чеха, Меліченко... Очеретько все ще відновлюється. Це дуже вагомі для нас втрати. На їхніх місцях грали зовсім молоді хлопці, які ще не досягли необхідного рівня фізичної підготовки.

Ми ніколи не давали установки – валятися на полі нашим молодим футболістам. Ми таку поведінку не заохочуємо. Але тут такі ситуації часто виникали і саме через те, що фізично потужні гравці Колоса твердо ставили корпус, ногу – нашим молодим хлопцям було важко протистояти такому тиску. Колос також проявив характер. Вони билися до кінця.

Наступний матч Маріуполь також проведе в Ковалівці проти Шахтаря. Сподіваюсь цей стадіон стане для вас фартовим. Сподіваємося, нам пощастить. Буде важкий матч і ті молоді футболісти, які гратимуть, отримають безцінний досвід", – цитує Маркевича офіційний сайт Маріуполя.

Нагадаємо, дебютна перемога дозволила Маріуполю набрати 4 очки і покинути останню сходинку турнірної таблиці УПЛ.

Маріуполь переграв Колос у Ковалівці – азовці здобули першу перемогу в сезоні, перервавши 5-матчеву серію поразок