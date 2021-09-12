Маріуполь підходив до поєдинку у Ковалівці на тлі серії у п'ять поразок і відсутності перемог, але і Колос розпочав сезон невдало – в активі господарів була всього одна непереконлива звитяга та два голи за п'ять турів. Як наслідок, Руслан Костишин вже покинув пост головного тренера, а Остап Маркевич був близьким до цього. Саме тому сьогодні нікого не влаштовувала навіть нічия.

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Колос перебував у статусі фаворита, але перші півгодини команда Сергія Кузнєцова тотально провалила – хоча стартові хвилини не віщували проблем. На 10-й Маріуполь ще й без Драмбаєва залишився (він зламав лікоть), однак вже на 16-й гості відкрили рахунок! Кащук заробив штрафний, Очеретько пробив з нього у стійку, а Топалов, спіймавши відскок, потужно вистрілив по воротах. 0:1!

Ковалівці дещо розгубилися, в той час як окрилений успіхом Маріуполь почав відверто розривати суперника. Всього за дві хвилини після голу Кулаков отримав закидання на правий край карного майданчика й перекинув Маханькова, але у ворота нападник не влучив. На 22-й він же пробивав повз дальню стійку після передачі на хід від Шостака, а на 26-й Андрій таки добився свого – він підтримав контратаку, отримав проникний пас від Кащука й потужно вистрілив з правої половини карного майданчика. 2:0! Ще за чотири хвилини Кулакова міг оформити дубль ударом з гострого кута, однак м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Лишень після цього Колос зумів зібратись. В останній третині першого тайму саме підопічні Сергія Кузнєцова володіли ініціативою, що вилилось у кілька гольових моментів. На 33-й хвилині Чурко пробивав з лінії штрафного з рикошетом (Кудрик дістав м'яч з-під поперечки), а на 39-й Богданов двічі стріляв з 11-ти метрів – один удар парирував голкіпер, а інший полетів на трибуни. Перед свистком на перерву забивати мав Сітчінава, який отримав шикарну скидку від Чурка й бахнув з центру карного майданчика, але Кудрик спіймав м'яч.

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги Маріуполя в рахунку. На початку другого тайму від господарів очікувався штурм – і щось схоже ковалівці спробували організувати. Підопічні Сергія Кузнєцова тиснули на ворота, кружляли на чужій третині й нічого не дозволяли на власній половині, але за 20 хвилин Колос зумів створити всього два напівмоменти – це Дієго Сантос і Сітчінава стріляли з флангів штрафного. В обох випадках удар накрили захисники. Маріуполь огризнувся непоганою подачею на ногу Світюхи, але хавбек не зміг нормально пробити.

В середині першого тайму тренерський штаб провів заміни, випустивши Ренана та Лисенка. З їхнім виходом Колос почав розривати азовців, ледь не забивши на 70-й хвилині внаслідок прострілу на дальню стійку – Богданов замикав його, але Кудрик врятував гостей. Втім, вже на 72-й йому таки довелося виймати м'яч із сітки: Ренан пробігся правим флангом і виконав передачу в центр карного майданчика, а Лисенко замкнув у дотик – 1:2! Ще через три хвилини ковалівці могли і зрівняти рахунок зусиллями Богданова, якому вдався потужний удар з лівого флангу, однак м'яч пролетів поруч з ближньою стійкою.

В останні 15 хвилин Маріуполь вже навіть не намагався вести якусь контргру (хоча вона і раніше не вдавалася). Підопічні Остапа Маркевича почали банально грати на винос, а команда Сергія Кузнєцова у кожній атаці доходила до карного майданчика. М'яч заходив у нього з кросів, стандартів та індивідуальних ривків на дриблінгу, однак не вистачало головного – моментів. Колос взагалі нічого не створював.

Лише на останніх хвилинах ковалівці реально наблизились до нічиї. На 88-й хвилині Петров підхопив м'яч перед карним майдначиком і класно пробив над поперечкою з рикошетом, а подачу з кутового замкнув Ренан – трохи вище воріт. Господарі істерично навалювались на ворота, розкриваючи зони за своєю спиною, однак на 90+2 хвилині все було втрачено. Маріуполь вискочив у контратку через В'юнника й завершив її виходом Топалова віч-на-віч. Дмитро прошив Маханькова – 1:3!

Фінальний свисток зафіксував драматичну перемогу Маріуполя. Першу в новому сезоні УПЛ.

Колос: життя після Костишина існує, або Ковалівку врятує тільки один тренер – ви всі його знаєте