"На данном этапе нас больше интересуют бойцовские качества, которые нашей молодой команде надо проявлять в каждом матче. В битве с Колосом команда их проявила. Это меня очень радует. Думаю, ребята почувствовали уверенность и поняли, что без этого аспекта в современном футболе не на что рассчитывать.

Колос – Мариуполь – 1:3 – видео голов и обзор матча

Почему не удавалось побеждать раньше? У нас было много травм в основных игроков. У Чеха, Меличенко... Очеретько все еще восстанавливается. Это очень значимые для нас потери. На их местах играли совсем молодые ребята, которые еще не достигли необходимого уровня физической подготовки.

Мы никогда не давали установки – валяться на поле нашим молодым футболистам. Мы такое поведение не поощряем. Но здесь такие ситуации часто возникали и именно потому, что физически мощные игроки Колоса твердо ставили корпус, ногу – нашим молодым ребятам было трудно противостоять такому давлению. Колос также проявил характер. Они сражались до конца.

Следующий матч Мариуполь также проведет в Ковалёвке против Шахтера. Надеюсь этот стадион станет для вас фартовым. Надеемся, нам повезет. Будет тяжелый матч и те молодые футболисты, которые будут играть, получат бесценный опыт", – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, дебютная победа позволила Мариуполю набрать 4 очка и покинуть последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ.

Мариуполь переиграл Колос в Ковалёвке – азовцы одержали первую победу в сезоне, прервав 5-матчевую серию поражений