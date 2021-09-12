Колос продовжує опускатись на дно, і навіть відставка Руслана Костишина поки не приносить позитивних змін у ковалівський клуб.

Маріуполь переграв Колос у Ковалівці – азовці здобули першу перемогу в сезоні, перервавши 5-матчеву серію поразок

Цього разу кривдником Колоса став Маріпоуль, для якого це стала перша перемога у нинішньому сезоні УПЛ. Приазовці відзначились трьома забитими м'ячами, на що господарі відповіли лише голом престижу.

Перемога дозволила Маріуполю піднятись з дна таблиці на 15-ту сходинку, Колос – 14-й.

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