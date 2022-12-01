"Раніше я казав, що команді не вистачає фактурного форварда, який би скидував м’ячі. Треба проаналізувати все те, що було зроблено досі, все, над чим треба працювати в подальшому.

Луческу пролив світло на майбутнє Вукоєвіча в Динамо – хорвата сватали в європейський клуб

Зараз буде велика пауза, під час якої треба обговорити всі моменти, пов’язані не лише з цією позицією. Багато моментів треба обговорити. Сподіваюсь на плідну роботу у цей період.

Хотілося б, аби Микола Шапаренко якомога швидше відновився після важкої травми. Його відсутність відчувається, він потрібен команді. Звісно, ми слідкуємо і за тими гравцями, які орендовані іншими командами, аби в будь-який момент ми могли повернути гравця, який може приносити нам користь. Це корисний досвід для молодих гравців, коли вони переходять до інших команд та мають більше час. Таким чином краще видно розвиток гравців", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, на зимову паузу кияни пішли на 3-й сходинці турнірної таблиці, набравши 30 балів. У лідера – СК Дніпро-1 – 35 очок і гра в запасі.

Динамо завершило 2022 рік розгромом Металіста і наздогнало Шахтар в УПЛ – Циганков забив розкішний гол