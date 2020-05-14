Шахтар провів перше командне тренування – як виглядають гравці після 2 місяців паузи

Шахтар вперше після тривалого карантину зібрався всією командою на тренувальній базі.

Сьогодні, 14 травня, футболісти та тренерський штаб прибули на заміський комплекс Святошин, інформує офіційний сайт донеччан.

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Для зменшення ризиків захворювання довелося вжити деяких заходів безпеки. Гравці приїхали вже одягненими в екіпірування, перед заняттями всім міряли температуру, а Луїш Каштру розпочав тренування з нагадування про відповідальне ставлення до пандемії коронавірусу та рекомендацій ВООЗ.

Перша тренувальна сесія після двомісячного карантину тривала трохи більше години і включала вправи на контроль м'яча, координацію. Також була зіграна двосторонка на одній половині поля. Шахтар поділився фотографіями, за якими можна оцінити настрій команди та форму гравців після затяжної паузи.

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