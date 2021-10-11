"Спочатку Ілля не зустрів із захопленням пропозицію Динамо. Але не тому, що ми не любимо Україну – зараз білоруси за визначенням люблять вашу країну. Вся справа в ігровій практиці – він прекрасно розумів, які завдання стоять перед клубом, усвідомлював рівень конкуренції.

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На той момент керівництво Динамо поспілкувалися зі мною і з самим футболістом. Ми вирішили, що це шанс. Ілля дуже критично до себе ставиться. У мене не було сумнівів, що доведеться зіткнутися з проблемами в ігровому плані і адаптації. Але мені здається, що якщо зійдуться всі зірки, якщо всі наберуться терпіння, то успіх неодмінно прийде", – цитує Ісаєва Tribuna.

Нагадаємо, Шкурін перебрався до Динамо влітку 2021 року, провів 7 матчів в усіх змаганнях та віддав 3 результативні передачі.

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