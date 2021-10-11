"Сначала Илья не встретил с восторгом предложение Динамо. Но не потому, что мы не любим Украину – сейчас белорусы по определению любят вашу страну. Все дело в игровой практике – он прекрасно понимал, какие задачи стоят перед клубом, осознавал уровень конкуренции.

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На тот момент руководство Динамо пообщались со мной и с самим футболистом. Мы решили, что это шанс. Илья очень критично к себе относится. У меня не было сомнений, что придется столкнуться с проблемами в игровом плане и адаптации. Но мне кажется, что если сойдутся все звезды, если все наберутся терпения, то успех обязательно придет", – цитирует Исаева Tribuna.

Напомним, Шкурин перебрался в Динамо летом 2021 года, провел 7 матчей во всех соревнованиях и отдал 3 результативные передачи.

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