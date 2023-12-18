Тенгстедт вже на 3-й хвилині вивів Бенфіку вперед, вийшовши сам на сам і майстерно перегравши кіпера Браги. Джало за трохи перевірив пильність Трубіна і українець з другої спроби, але забрав м'яч. На 12-й хвилині "орли" подвоїли свою перевагу – Рафа Сілва закинув за комірець кіперу – однак за мить до цього було зафіксовано офсайд. Згодом Трубін у падінні врятував Бенфіку, потягнувши потужний удар від суперника. Мав забивати Ді Марія, але влучив у поперечину.

Трубін героїчно втримав перемогу для Бенфіки, зробив команду лідером і став найкращим гравцем матчу

В середині тайму Анатолій отримав удар в голову, коли вдало зіграв на перехопленні, однак зміг продовжити гру. По перерві Маріу замикав простріл Сілви у вже, здавалось, порожні ворота, але кіпер Браги встиг. На 57-й хвилині Трубін знову врятував Бенфіку після удару по центру від Банза, а за трохи виграв повітряну дуель у француза.

Орта таки зумів розпакувати ворота українця, але офсайд врятував гостей. Вже у доданий час Анатолій став справжнім героєм Бенфіки, зреагувавши на удар Банза – вже падаючи у правий бік, наш земляк встиг ногою зачепити сферу і вибити на кутовий.