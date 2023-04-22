Перед стартом багатостраждального сезону 2022/23 всі очікували на тріумф Динамо, адже кияни зберегли кістяк чемпіонського складу. Кадрові втрати "біло-синіх" на тлі ситуації у Шахтарі виглядали мізерними, а довіра до своєї молоді здавалася стратегічною перевагою столичного гранда.

І ось чемпіонат добігає кінця. "Гірники" провели чарівний єврокубковий сезон і вирвались на першу позицію в УПЛ, маючи 6-очкову перевагу над найближчим переслідувачем. Динамо ж зганьбилось у Європі та відстало на 5 очок від третьої сходинки. Навесні підопічні Мірчі Луческу перемогли тільки в трьох із шести поєдинків – причому з Інгульцем, Рухом і Зорею команда не мала ігрової переваги.

У киян і моментів майже не було, не кажучи вже про поставлений футбол. Колектив деградував у тактичному плані протягом сезону. Якщо восени ще можна було говорити про труднощі в позиційному наступі, то навесні від нього взагалі почали відходити – Динамо стало діяти вертикальніше й суттєво знизило тривалість своїх володінь. У деяких матчах "біло-сині" ще й відмовлялись від контролю м'яча.

Втім, відкотившись до контратакувального стилю, кияни не стали кращими. Неймовірно, але за одне володіння вони стали долати меншу дистанцію на полі, ніж за часів нормального позиційного футболу. Оновлена "модель" гри не приносить Динамо стабільного джерела створення моментів, зате наражає на неприємності позаду – оборона не є сильним боком столичного гранда.

Частково негаразди пояснюються втратою Шапаренка, Циганкова та Забарного. По-перше, нинішні центрбеки значно гірше рухають м'яч (у Дячука це взагалі не вдається), а проблеми з першим пасом тягнуть за собою кризу в усій структурі. Навіть Минаю вдалося змусити захисників "біло-синіх" шарашити м'яч по аутах.

По-друге, немає гравців з дійсно небезпечними передачами чи просуваннями на дриблінгу. На цьому тлі одразу втратив свій блиск Буяльський – партнери часто не помічають його відкривань, а йому ні з ким якісно обігратись. Тим не менш, і з такими мінусами Динамо мало б набирати більше очок.

Команда залишається лідером УПЛ за показником створеної гостроти через пас, однак конвертувати дану перевагу в моменти вдається рідко. За очікуваними голами кияни тримаються аж четвертими у таблиці, трішечки випереджаючи Верес. І це при тому, що навесні із сильних суперників біли тільки Зоря та СК Дніпро-1.

Але чи є у підопічних Мірчі Луческу якісь переваги над Шахтарем? Сказати важко, але "гірникам" слід остерігатись пресингу "біло-синіх". Саме він приніс перемогу над "спортклубівцями" – а у донеччан захисники помиляються під тиском не набагато рідше. Та і без тиску вони привозять дай Боже – достатньо згадати перший поєдинок зі Львовом.

Інших конкурентних переваг у Динамо немає. Щоправда, у Ігора Йовічевіча навесні теж не все в порядку. Зокрема, існують проблеми в атаці – колектив навіть поступається Динамо за кількістю дотиків на чужій третині та в карному майданчику. Лідером за середнім показником очікуваних асистів залишається центрфорвард Траоре, що багато говорить про якість просувань з центру поля.

Труднощі Шахтаря в позиційному наступі помітні й без статистики. Достатньо згадати матч проти Кривбаса, в якому рахунок відкрили тільки завдяки лонгшоту Судакова – а до 80-ї хвилини забити вдалося тільки один гол. У недавньому матчі зі Львовом "гірники" не створили жодного моменту за годину, та і з Чорноморцем виникало достатньо проблем.

Це суттєво підвищує шанси Динамо на успіх у Класичному. Тим не менш, донеччани суттєво переважають киян за темпом гри (7,41 пас за одне володіння проти 5,56) та за середнім показником xG (1,81 vs 1,4). Підопічні Ігора Йовічевіча лідирують в УПЛ за очікуваними голами, випереджаючи "біло-синіх" аж на 16 xG. Зрештою, і без даних цифр очевидно, що Шахтар у поточному сезоні на порядок потужніший.

Втім, ця потужність не завадила Чорноморцю відібрати очки, а Львів взагалі перемагав Шахтар до 60-ї хвилини – причому перемагав по грі. Навіть Металіст довго тримав нулі, тож не варто списувати Динамо до стартового свистка.

Кадрова ситуація

Травмовані: Зубков, Криськів, Джурасек, Петряк (Шахтар)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Шахтар

Динамо: Нещерет – Тимчик, Дячук, Попов, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Беніто, Буяльський, Лонвейк – Ванат

Шахтар: Трубін – Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Степаненко, Бондаренко – Келсі, Судаков, Михайліченко – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Фаворит у сьогоднішньому Класичному очевидний. Для нинішнього Динамо будь-який сценарій гри проти Шахтаря є ризикованим. Розкриття матчу максимально невигідне, адже донеччани значно ефективніші на контратаках – єврокубки є підтвердженням. Існує спокуса закритись у "автобусі", але у киян оборона далека від ідеалу.

Втім, у Кривбаса, Чорноморця, Львова чи Металіста захист не кращий, однак "гірники" з ними намучились. Саме тому найбільш перспективним варіантом для киян є повторення плану на СК Дніпро-1 – інтенсивний пресинг при розіграшах донеччан і швидкий відхід у низький блок у випадку невдачі. Привізна оборона Шахтаря у такому малюнку гри легко може подарувати гол, а в позиційному наступі донеччани мають проблеми.

Але чи вистачить цього для перемоги чи хоча б нічиєї? Існують великі сумніви. Попри усі негаразди, підопічні Ігора Йовічевіча забивали у кожному матчі навесні. Навіть у єврокубках.

Так, у Шахтаря не все гаразд в просуванні м'яча до штрафного, але у команди в арсеналі є альтернативні варіанти відкриття рахунку. У "гірників" доволі якісні стандарти, а в низці поєдинків успіх приносили дальні удари Судакова. В цілому ж, футбол донеччан має ефективні системні паттерни на чужій половині, в той час як у Динамо виникають суттєві труднощі вже при першому пасі.

З огляду на визазначені фактори, ми поставимо на перемогу "помаранчево-чорних". Хоча буде непросто.

Шахтар – лакмусовий папірець терпіння Суркіса, або Луческу переслідує привид Блохіна