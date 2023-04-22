"Вы должны понять, сегодня спорт является средством передачи сообщений миру, а не чтобы развлекать население и собирать средства. Главное, общая цель всей Украины – выиграть войну и помогать населению до тех пор, пока мы ее не выиграем. Все, что мы можем сделать по этому поводу, мы должны сделать.

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Может ли Шахтер снова стать важным на европейской арене? Это мечта. Например, однажды снова сыграть в нашем городе Донецке, который нам пришлось оставить в 2014 году, когда к власти пришли пророссийские сепаратисты. Как-то мы вернемся на нашу прекрасную Донбасс Арену, открытую в 2009 году. Это один из самых современных стадионов в Европе!

Да, я гарантирую вам, что украинский футбол станет сильнее, чем когда-либо. Но сначала надо выиграть войну", – цитирует Палкина Le Temps.

Напомним, в текущем сезоне Шахтер на евроарене участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов, а завершил выступления в 1/8 финала Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей Фейеноорду.

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