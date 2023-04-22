"Сначала надо выиграть войну": Палкин прогнозирует украинскому футболу радикальные изменения
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин убежден, что после победы чемпионат Украины выйдет на значительно более качественный уровень.
"Вы должны понять, сегодня спорт является средством передачи сообщений миру, а не чтобы развлекать население и собирать средства. Главное, общая цель всей Украины – выиграть войну и помогать населению до тех пор, пока мы ее не выиграем. Все, что мы можем сделать по этому поводу, мы должны сделать.
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Может ли Шахтер снова стать важным на европейской арене? Это мечта. Например, однажды снова сыграть в нашем городе Донецке, который нам пришлось оставить в 2014 году, когда к власти пришли пророссийские сепаратисты. Как-то мы вернемся на нашу прекрасную Донбасс Арену, открытую в 2009 году. Это один из самых современных стадионов в Европе!
Да, я гарантирую вам, что украинский футбол станет сильнее, чем когда-либо. Но сначала надо выиграть войну", – цитирует Палкина Le Temps.
Напомним, в текущем сезоне Шахтер на евроарене участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов, а завершил выступления в 1/8 финала Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей Фейеноорду.