"Як гравцям Шахтаря сконцентруватись в нинішніх умовах в Україні? Це складно, вони намагаються щосили. Але зрозумійте, вони живуть далеко від своїх сімей, ретельно перевіряють інформацію з Telegram-каналів, де кожні 10-15 хвилин ми дізнаємося про погані новини звідкись.

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Ви ніколи не зможете звинуватити їх у тому, що у них голова в іншому місці, навіть якщо ми спробуємо підвищити їхню мотивацію", – поділився Палкін в інтерв'ю Letemps.

До слова, Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи 6-очковий відрив від другої сходинки. "Гірники" вже завершили свою участь в Лізі Європи, вилетівши від Фейєнорда в 1/8 фіналу.

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