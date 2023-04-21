Палкін назвав проблему, яка з'явилась у гравців Шахтаря після нападу росіян на Україну
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про проблеми гравців команди з концентрацією.
"Як гравцям Шахтаря сконцентруватись в нинішніх умовах в Україні? Це складно, вони намагаються щосили. Але зрозумійте, вони живуть далеко від своїх сімей, ретельно перевіряють інформацію з Telegram-каналів, де кожні 10-15 хвилин ми дізнаємося про погані новини звідкись.
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Ви ніколи не зможете звинуватити їх у тому, що у них голова в іншому місці, навіть якщо ми спробуємо підвищити їхню мотивацію", – поділився Палкін в інтерв'ю Letemps.
До слова, Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи 6-очковий відрив від другої сходинки. "Гірники" вже завершили свою участь в Лізі Європи, вилетівши від Фейєнорда в 1/8 фіналу.
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