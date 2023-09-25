Однією з тем обговорення було повернення чемпіонату України U-21, інформує ТаТоТаке.

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Ця вікова група була обов'язковою для клубів УПЛ до сезону 2020/2021, але потім залишили лише U-19. Втім, далеко не всі команди були задоволені цим нововведенням. На думку більшості з 9 учасників нинішнього засідання, перехід від юнацького до дорослого футболу може виявитися надто різким для деяких гравців. Натомість "додаткові" 2 роки спростять цей процес.

Наприклад, Рух заявив свою другу команду на Другу лігу, щоб 20-річні хлопці отримували ігрову практику після юнацького футболу.

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