Ботафого веде переговори з іспанським тренером Кіке Сетьєном, інформує Globo Esporte. Тьяго Нуньєса було звільнено 22 лютого, і відтоді команда перебуває без головного тренера. Повідомляється, що кандидатуру Сетьєна підтримує власник клубу Джон Текстор.

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Згідно з джерелом, Текстора приваблюють наставники, які роблять ставку на постановку симпатичного футболу. Джон вважає, що Сетьєн здатен змусити команду з невеликим бюджетом грати в красивий футбол.

Сетьєн здобув популярність завдяки своїй хорошій роботі в Лас-Пальмасі. Тоді ж він отримав запрошення від Барселони, в якій не зумів впоратися з роздягальнею команди. Він запам'ятався провалом у домашньому матчі з Баварією в Лізі чемпіонів, у якому "блаугранас" із Ліонелем Мессі у складі поступилася з рахунком 2:8.

Нагадаємо, що Ботафого вважається культовим клубом. У його складі в різний час виступали такі легенди, як Амарілдо, Гаррінча, Діді, Жаірзіньо, Жерсон, Маріо Загалло і Нілтон Сантос.

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