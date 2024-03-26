Ботафого ведёт переговоры с испанским тренером Кике Сетьеном, информирует Globo Esporte. Тьяго Нуньес был уволен 22 февраля, и с тех пор команда находится без главного тренера. Сообщается, что кандидатуру Сетьена поддерживает владелец клуба Джон Текстор.

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Согласно источнику, Текстора привлекают наставники, которые делают ставку на постановку симпатичного футбола. Он ценит работу с владением мячом в яркую позиционную игру. Джон считает, что Сетьен способен заставить команду с небольшим бюджетом играть в красивый футбол.

Сетьен получил известность благодаря своей хорошей работе в Лас-Пальмасе. Тогда же он получил приглашение от Барселоны, в которой не сумел совладать с раздевалкой команды. Он запомнился провалом в домашнем матче с Баварией в Лиге чемпионов, в котором "блаугранас" с Лионелем Месси в составе уступила со счётом 2:8.

Напомним, что Ботафого считается культовым клубом. В его составе в разное время выступали такие легенды, как Амарилдо, Гарринча, Диди, Жаирзиньо, Жерсон, Марио Загалло и Нилтон Сантос.

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