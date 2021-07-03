Спінаццола отримав дуже важку травму – одного з найкращих гравців Євро-2020 винесли на ношах
Ще один футболіст зазнав прикрого ушкодження на цьогорічному чемпіонаті Європи.
У чвертьфінальному матчі між збірними Бельгії та Італії сталась чергова міні-трагедія.
Італія вийшла у півфінал Євро-2020, втримавши перемогу над Бельгією
Наприкінці зустрічі травму отримав захисник збірної Італії Леонардо Спінаццола. Футболіст намагався прокинути м'яч повз суперника і на швидкості обійти його, однак невдало наступив на ліву ногу і відразу ж показав, що йому буде потрібна заміна. Гравця винесли з поля на ношах. Він не зміг стримати емоцій і розплакався прямо на полі.
За інформацією журналіста Фабріціо Романо Леонардо пошкодив ахіллове сухожилля – відновлення триватиме не один місяць.
Нагадаємо, збірна Італії здолала Бельгію з рахунком 2:1 і вийшла у півфінал чемпіонату Європи. Її суперником у боротьбі за вихід у фінал буде Іспанія.
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