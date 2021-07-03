Ще один футболіст зазнав прикрого ушкодження на цьогорічному чемпіонаті Європи.

У чвертьфінальному матчі між збірними Бельгії та Італії сталась чергова міні-трагедія.

Італія вийшла у півфінал Євро-2020, втримавши перемогу над Бельгією

Наприкінці зустрічі травму отримав захисник збірної Італії Леонардо Спінаццола. Футболіст намагався прокинути м'яч повз суперника і на швидкості обійти його, однак невдало наступив на ліву ногу і відразу ж показав, що йому буде потрібна заміна. Гравця винесли з поля на ношах. Він не зміг стримати емоцій і розплакався прямо на полі.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо Леонардо пошкодив ахіллове сухожилля – відновлення триватиме не один місяць.

Нагадаємо, збірна Італії здолала Бельгію з рахунком 2:1 і вийшла у півфінал чемпіонату Європи. Її суперником у боротьбі за вихід у фінал буде Іспанія.

Іспанія завершила казку відчайдушної Швейцарії та пройшла у півфінал Євро-2020 – дежавю з українським присмаком

Les larmes de Spinazzola, qui sort blessé, sur civière, remplacé par Emerson. #Euro2020 pic.twitter.com/12JHQ6pxYw — RMC Sport (@RMCsport) July 2, 2021