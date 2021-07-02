Іспанія знову презентувала стерильність

Іспанія, здавалося, до чвертьфіналу набрала оберти на Євро. У перших матчах був контроль суперників, але не було моментів. Згодом проблеми з атакою нібито зникли – "Фурія Роха" відвантажила десять голів за два поєдинки зі Словаччиною та Хорватією. Однак сьогодні старі біди повернулися. За весь перший тайм іспанці не завдали жодного удару з гри по воротах Зоммера!

Команда Луїса Енріке найкраще на турнірі пресингує (8,2 PPDA) і найкраще контролює м'яч (68%). Це все ми побачили й у чвертьфіналі. А ще ми знову побачили тотальну стерильність, коли Іспанія прекрасно розігрує з глибини, але нічого не може створити попереду.

Посмішка удачі на старті зустрічі взагалі вбила вогонь в піренейцях – після швидкого гола Альби / автогола Закарії у них зникла потреба загостювати. Удари Коке (зі штрафного) та Аспілікуети (після кутового) лиш трішки освіжили матч. З середини тайму до перерви "Фурія" навіть не підбиралася до чужих володінь і використовувала перепасовки для оборони.

Швейцарія – Іспанія – відео голів

Фатальна втрата Джаки

Швейцарія невиразно розпочала чемпіонат Європи, а після розгрому від Італії піддалась серйозній критиці. Команда визнала провал, а Владімір Петковіч публічно назвав себе винним і написав лист вболівальникам з обіцянкою виправитися. Вдалося – "наті" в 1/8 сенсаційно вибили Францію, оформивши камбек. Футболісти вмить стали героями і подарували країні безсонну ніч тріумфу.

Люди забули (до наступних поразок) про те, що деякі гравці не співають гімн. Зоммер, повернувшись з пологів дружини, потягнув вирішальний пенальті від Мбаппе і перетворився в ідола. Дуже багато компліментів зібрав Джака, але у чвертьфіналі капітан не зміг допомогти команді через перебір дисциплінарних жовтих карток.

Вже на 8-й хвилині втрата Джаки далася взнаки. Закарія, який замінив капітана в центрі поля, "відзначився" автоголом, зрізавши м'яч після удару Альби. Цей казус зіпсував швейцарцям план на матч, але вони зберегли солідність. Організовано оборонялися в новій схемі з чотирма захисниками, рідко випускали суперників на удар і самі намагалися щось придумати попереду.

Швейцарія в основний час проявила більше бажання та націленість на ворота

Обидві команди були виснажені важкими матчами 1/8. Іспанія аж в овертаймі добила Хорватію, а Швейцарія 120 хвилин рубалась з Францією. Нічого дивного, що в цей вечір футболістам бракувало свіжості, а грі – динаміки.

Луїс Енріке підсилив атаку виходом Ольмо. Дані з'явився на полі у перерві та відразу створив кілька напівмоментів. У складі Іспанії можна також виділити активного Феррана, однак загалом "Фурія" була в'ялою. Навіть за нічийного рахунку іспанці не розбивали редути суперника.

Швейцарія ж підбиралася до воріт Сімона завдяки активності Цубера та Варгаса (замінив травмованого Емболо), які добре комбінували на лівому фланзі. Стівен міг і забити. А головним джерелом моментів "наті" стали кутові від Шакірі. Джердан подав 6 корнерів, і деякі з них були реально небезпечними. Потім естафету перехопив Родрігес – з його подачі чудово пробив Закарія.

Проблемна оборона Іспанії нагадала про себе

Луїс Енріке вирішив зіграти надійніше, не залишати Швейцарії простору для контратак. Рішення зрозуміле – Іспанія на Євро-2020 допускає найгостріші удари по своїх воротах, а три пропущені від Хорватії ледь вибили команду з турніру.

Швейцарці дійсно мало що створили на контратаках, однак іспанські захисники все одно примудрилися подарувати їх гол. Пау і Ляпорт видали клоунаду на двох і подарували м'яч Фройлеру. Ремо знайшов пасом Шакірі – 1:1!

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Матч перейшов в овертайми. Там Швейцарії довелося грати в меншості – арбітр вилучив Фройлера за підкат проти Морати. Ще й Шакірі зняли з гри, щоб закрити центр поля. Після цього Іспанія вже по-справжньому домінувала. Небезпечними були стандарти "Фурії", постійно виникали моменти. 0:17 за ударами в додатковий час! Це було потужно, але ж іспанці показали футбол тільки в більшості.

Ольмо тричі не забив з вигідних позицій, Альба вистрелив під поперечину, Оярсабаль двічі підкручував у дальній кут, Морено впритул бив по воротах, Бускетс головою підрізав подачу з кутового... А Зоммер стояв стіною (10 сейвів) – м'яч дивом не залітав у ворота. Удар Льоренте заблокували вже захисники. Як Швейцарія це пережила – загадка.

А далі серія пенальті, в якій Швейцарія не реалізувала три удари поспіль: Шер, Аканджі та Варгас пробили жахливо. Дежавю з ЧС-2006 і "лотереї" проти України, коли Кабаньяс, Барнетта та Штреллер не переграли Шовковського. Іспанія була влучнішою та вийшла у півфінал Євро-2020, де зіграє з переможцем пари Італія – Бельгія.

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