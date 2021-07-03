Спинаццола получил очень тяжелую травму – одного из лучших игроков Евро-2020 вынесли на носилках
Еще один футболист получил досадное повреждение на Евро-2020.
В четвертьфинальном матче между сборными Бельгии и Италии произошла очередная мини-трагедия.
Италия вышла в полуфинал Евро-2020, удержав победу над Бельгией
В конце встречи травму получил защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола. Футболист пытался пробросить мяч мимо соперника и на скорости обойти его, но неудачно наступил на левую ногу и сразу же показал, что ему нужна замена. Игрока унесли с поля на носилках. Он не смог сдержать эмоций и расплакался прямо на поле.
По информации журналиста Фабрицио Романо Леонардо повредил ахиллово сухожилие – восстановление займет не один месяц.
Напомним, сборная Италии победила Бельгию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата Европы. Ее соперником в борьбе за выход в финал будет Испания.
Испания завершила сказку отчаянной Швейцарии и прошла в полуфинал Евро-2020 – дежавю с украинским привкусом