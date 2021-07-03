Еще один футболист получил досадное повреждение на Евро-2020.

В четвертьфинальном матче между сборными Бельгии и Италии произошла очередная мини-трагедия.

Италия вышла в полуфинал Евро-2020, удержав победу над Бельгией

В конце встречи травму получил защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола. Футболист пытался пробросить мяч мимо соперника и на скорости обойти его, но неудачно наступил на левую ногу и сразу же показал, что ему нужна замена. Игрока унесли с поля на носилках. Он не смог сдержать эмоций и расплакался прямо на поле.

По информации журналиста Фабрицио Романо Леонардо повредил ахиллово сухожилие – восстановление займет не один месяц.

Напомним, сборная Италии победила Бельгию со счетом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата Европы. Ее соперником в борьбе за выход в финал будет Испания.

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Les larmes de Spinazzola, qui sort blessé, sur civière, remplacé par Emerson. #Euro2020 pic.twitter.com/12JHQ6pxYw — RMC Sport (@RMCsport) July 2, 2021