Збірні Бельгії та Італії склали найцікавішу чвертьфінальну пару Євро-2020. По суті, це був маленький фінал, адже обом колективам прогнозували перемогу на турнірі – щоправда, після матчу "червоних дияволів" проти Португалії в 1/8 перевагу почали надавати "Скуадрі". Переможець поєдинку в Мюнхені у півфіналі виходив на Іспанію.

Бельгія – Італія – відео голів

Роберто Манчіні не здивував зі стартовим складом, випустивши звичну основу й поставивши у трійку нападників К'єзу – героя поєдинку з Австрією. Роберто Мартінес же перед матчем мав певні проблеми з кадрами, адже травми отримали де Брюйне та Еден Азар. Кевін встиг відновитися й вийшов у старті, а от Еден не потрапив навіть у заявку. Пару лідеру Ман Сіті несподівано склав хавбек Ренна – Жеремі Доку.

Перші 10 хвилин поєдинку команди витратили на розвідку, яку перервав несподіваний гол Італії зі стандарту. Відзначитись вдалося Бонуччі, однак взяття воріт скасували через явне положення поза грою у Лео та Ді Лоренцо. Даний момент загострив матч: команди обмінялися низкою швидких контрвипадів, Тілеманс і Верратті обмінялися жовтими картками, а вже на 23-й хвилині Бельгія зобов'язана була відкривати рахунок внаслідок потужного удару Де Брюйне з лінії півкола – Доннарумма врятував Італію, витягнувши м'яч з-під лівої стійки. У той же кут на 25-й хвилині крутив Лукаку, який увірвався на правий край штрафного, однак і тут Джіджі парирував.

"Червоним дияволам" довелося дорого заплатити за своє марнотратство. Італія швидко вирівняла хід зустрічі, заробила кутовий, провела заблокований удар (К'єза стріляв у Тобі), а на 31-й хвилині "Скуадра" таки забила чистий гол! Після подачі із стандарту і сумбуру в карному майданчику м'яч потрапив до Барелли, який навозив кількох захисників і потужно пробив у лівий кут – без шансів для Куртуа.

Бельгія майже нічим не відповідала, а Італія продовжила раз за разом вилітати у швидкісні атаки. На 42-й хвилині такий футбол мав завершитись ефектним голом К'єзи, але його постріл з лінії півкола пройшов у сантиметрах від правої стійки. Не біда! Вже на 43-й Інсіньє спокійно пройшов лівим напівфлангом і метрів з 22-х закрутив м'яч у дальню дев'ятку – 0:2!

Здавалося, що це кінець для підопічних Роберто Мартінеса, але ті не здалися. Вже через три хвилини спрацювала ставка на молодого Доку: той обійшов Ді Лоренцо на ривку й впав у штрафному після поштовху італійця, а рефері Славко Вінчіч одразу ж призначив пенальті – VAR лишень підтвердив його правоту. Лукаку з "позначки" впевнено переграв Доннарумму, пробивши по центру. 1:2!

Другий тайм італійці розпочали з домінування. Команда Роберто Манчіні у перші 10 хвилин регулярно входила в штрафний, заробила низку стандартів і майже не випускала Бельгію на власну половину – втім, нічого цікавішого за дальній неточний удар К'єзи апеннінці вигадати не змогли. "Червоні дияволи", однак, швидко оговтались, а найбільше виділявся Доку.

На 57-й хвилині він в черговий раз обійшов Ді Лоренцо на ривку в штрафному (подальший простріл перехопив Доннарумма), а на 61-й Жеремі запустив на лівий край де Брюйне – Кевін же покотив м'яч на дальню стійку під удар Лукаку. Бути б голу, якби Ромелу з метру не влучив у Спінаццолу.

Італія одразу відповіла двома хорошими моментами. Так, на 64-й хвилині Спінаццола прийняв шикарне закидання від Інсіньє й у дотик пробив з лівого кута воротарського, але влучити у площину Лео не вдалося. На 69-й же Інсіньє знову розрядив свою гармату, вистріливши з 25-ти метрів під дальню стійку – Куртуа парирував! Бельгія могла покарати за марнотратство на 72-й, коли пішла подача вздовж воротарського, але Ромелу не дострибнув до м'яча. Після цього динамічний розмін моментами зупинився, поступившись місцем для дрібних пауз.

Вони виникали не від хорошого життя. Роберто Мартінес ще на 70-й хвилині кинув у бій Мертенса й Шадлі, але вже на 74-й Насер впав на газон і попросив заміну (на поле вийшов Прат). У Італії проблеми були ще серйознішими – на 77-й Спінаццола підгорнув ногу й навіть не зміг піднятись. Леонардо довелося виносити з поля на ношах. Роберто Манчіні випустив Емерсона. Крім того, на 70-х хвилинах замість Іммобіле, Верратті й Інсіньє вийшли Белотті, Крістанте й Берарді.

В ендшпілі зустрічі Бельгії необхідно було йти уперед, але за 10 останніх хвилин основного часу "червоні дияволи" майже нічого не створили. Лишень Доку не влаштовував такий футбол – на 84-й хвилині Жеремі змістився в центр і метрів з 25-ти потужно пробив над поперечиною. У компенсований час підопічні Роберто Мартінеса взагалі нічого не створили (окрім подачі зі штрафного, після якого зафіксували фол Вітселя в атаці). "Скуадра" впевнено сушила гру.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував непросту перемогу збірної Італії. Команда Роберто Манчіні вийшла у півфінал Євро-2020, де зустрінеться з Іспанією. Зустріч проведуть 6 липня на Вемблі.

Сумний фінал "золотого покоління"

Бельгія вже протягом восьми років ходить у статусі команди елітного рівня з претензією на трофеї. З Марко Вільмотсом збірна дійшла до чвертьфіналів ЧС-2014 та Євро-2016, а з Роберто Мартінесом "червоні дияволи" стали бронзовими призерами російського Мундіалю. До Євро-2020 вони підходили у статусі команди №1 в рейтингу FIFA, маючи за плечима 21 матч із сумарним рахунком 73:13. Все просто кричало про перемогу бельгійців на цьогорічному форумі.

Не лякала навіть неоднозначна форма у весняних поєдинках кваліфікації до ЧС-2022. Не лякали і матчі в групі на Євро-2020 – Бельгія провела лишень по одному якісному тайму проти росіян і данців, з великим скрипом дотиснувши Фінляндію, однак все списали на економ-режим. Тривожно стало лишень у 1/8 фіналу, коли історія повторилася – в першому таймі "червоні дияволи" виглядали сильно, але по перерві проблемна Португалія відверто розривала фаворита, дивом не зрівнявши рахунок. Зрештою, щось схоже трапилось і з Італією.

Роберто Мартінес підготував класний контратакувальний план. Міцним середнім блоком його підопічні скеровували Італію на лівий фланг, де по Спінаццолі працював Меньє, а Лукаку залишався у високій позиції за спиною Леонардо. "Скуадра", користуючись відсутністю Ромелу в глибині, намагалася перевантажувати лівий напівфланг зміщеннями Верратті та Інсіньє, однак Алдервейрельд непогано підстраховував партнерів у цій зоні – причому Інсіньє свідомо дали більше свободи.

Лоренцо не найкращим чином працює при передачах і схильний до авантюрних рішень – на цьому "червоні дияволи" й збиралися підчатувати Італію. Апеннінці втягувались на чужу третину, втрачали м'яч через чергову спробу Лоренцо обіграти всю Бельгію й наривалися на контратаки. Їх починали через закидання на хід Лукаку, який для цього й тримався якомога вище. В принципі, план працював – Ромелу і КДБ могли забивати. Особливо небезпечно бельгійська атака виглядала, коли м'яч йшов до нападників низом.

Бельгія в такому режимі виглядала цікаво, однак вже у цей період команда зазнала трьох критичних невдач. По-перше, Жоржінью настільки якісно прикривав де Брюйне персональним пресингом, що Кевіна по перерві довелося опускати в глибину, де він приніс ще менше користі. По-друге, Лукаку начисто програвав єдиноборства К'єлліні. По-третє, "червоні" пропустили два необов'язкових голи: перший прилетів внаслідок сумбуру, в якому Барелла й Верратті розібралися швидше за оборону "дияволів", а другий став наслідком недопрацювання – Тілеманс боявся збивати Інсіньє, адже в нього була жовта картка, а Алдервейрельд не пішов зустрічати Лоренцо.

На другий тайм Бельгії довелося змінювати план, вмикаючи режим домінування, однак виявилось, що колектив до нього просто не готовий. За 50 хвилин підопічні Роберто Мартінеса вичавили із себе всього півтора моменти – так, їх могло вистачити для нічиї, адже це плей-офф, однак наскільки ж краще виглядала Італія! "Скуадра" вела в рахунку, але взагалі не відмовилась від фірмових коротких розіграшів, високого пресингу та ривків фулбеків по флангу – хоча це розкривало гру. Саме завдяки такому характеру гри бельгійці й створили свої півтора шанси.

Виявилось, що Бельгія катастрофічно безідейна й при цьому дуже залежна від форми своїх лідерів. А з формою на цьому Євро у команди не пішло – КДБ пропустив перші три тайми через травму з фіналу ЛЧ, а в матчі проти Італії лідер Ман Сіті зіграв з надривом зв'язок гомілкостопу. Едена Азара вистачило всього на два тайми з десяти, а Лукаку виявився нестабільним. Навіть Торган Азар розчинився у чвертьфіналі, а єдиною яскравою плямою стала поява Доку в основі. Оборона ж взагалі виявилась жахливою у всіх аспектах.

Прикро, але ця поразка, вочевидь, поставила крапку в боротьбі "золотого покоління" за трофеї на рівні збірних. На зимовому чемпіонаті світу-2022 і без того вікова команда стане ще старішою – Вітселю й Алдердвейрельду стукне 34 роки, де Брюйне буде 32, Едену Азару в січні 2023-го виповниться 33, а Торгану і Лукаку буде всього 29,5.

Звісно, за півтора роки футбол "червоних дияволів" можна полагодити, а нинішні зірки футболу успішно грають після 30-ти, однак кращого шансу взяти трофей Бельгія вже не отримає. На Мундіалі конкуренція набагато вища, ніж на Євро.

Прекрасний матч Доку

Як вже говорилось вище, найкращим бельгійцем у чвертьфіналі виявися 19-річний Доку. Жеремі став наймолодшим футболістом в історії "червоних дияволів", якого випустили в основу у матчі плей-офф великих турнірів збірних. Атакувальний хавбек Ренна побив рекорд Оріджі з 2014 року.

Доку розташувався під Лукаку в парі з де Брюйне – Кевіна надійно прикривали, а от Жеремі став неприємним сюрпризом для італійських футболістів. По-перше, його зміщення в центр часто розбивали пресинг "Скуадри". По-друге, атакувальний хав надзвичайно сміливо ліз уперед, використовуючи швидкі ноги – він провів аж 13 спроб обіграшу на дриблінгу, 8 з яких виявились успішними. Це рекорд Євро-2020 для одного матчу й рекорд для тінейджерів за всю історію підрахунків Opta.

Завдяки своїй нахабності та якісному дриблінгу Доку вдалося заробити пенальті у найбільш важливий момент. Так, десь він його підмалював, але поштовх точно був, а італійці в цьому матчі взагалі симулювали по-чорному. В будь-якому випадку, ривок повз Ді Лоренцо виявився крутим. До речі, Жеремі став першим після Руні молодим футболістом, якому вдалося заробити пенальті на Євро. Вейн свою "позначку" заробив у 2004-му.

Взагалі, об'єм роботи з боку Доку виявився просто колосальним. Окрім 13 спроб обіграшу та заробленого пенальті, хавбек провів 22 єдиноборства (12 перемог, лідер матчу), зібрав на собі 4 фоли (лідер матчу) й зробив 5 дотиків у карному майданчику (у бельгійців стільки ж має лишень Лукаку). Не дивно, що серед футболістів збірної Бельгії найвищий бал поставили саме Жеремі. Браво!

Італія – дуже крута, але не фаворит

Після виносу бельгійців спільнота почала роздавати ще більше компліментів збірній Італії. І є за що! Справа ж не тільки у результаті, а й у футболі, який демонструє команда Роберто Манчіні – "Скуадра" працює у агресивному та яскравому руслі, володіючи ініціативою в кожному матчі й граючи дуже швидко.

За 1 секунду володіння апеннінці просувають м'яч аж на півтора метри (більший показник має тільки Данія), однак вони ще й якісно катають м'яч – за одне володіння команда проводить 4,5 передач. Це говорить про хорошу й разом з тим швидку підготовку атак.

Щонайголовніше, це приносить результат: "Скуадра Адзурра" здобула вже 15 поспіль перемогу в рамках чемпіонату Європи із урахуванням матчів кваліфікації – це абсолютний рекорд турніру.

Словом, Італія дійсно крута, але чи достатньо цього для перемоги на Євро-2020? Поки що про це говорити не можна. Явним фаворитом виступає Англія, яка прагматично працює від стерильного володіння, майже нічого не дозволяє біля власних воріт, створює якісні моменти й має зручну турнірну сітку. "Скуадрі" ж вже у півфіналі доведеться зустрітись з Іспанією – а ця команда інтенсивно пресингує, володіє м'ячем близько 70% ігрового часу й організовує гольові нагоди з високим xG. Між тим, без м'яча італійці ще не грали на цьому турнірі, а високий пресинг суперника призвів до шалених проблем ще в 1/8 фіналу – тільки тоді проти апеннінців грала скромна Австрія, яку дотиснули на класі в овертаймі.

Англія й Данія схожі за своїми основними показниками з іспанцями, а Італія ще й без Спінаццоли залишилась – адекватної заміни лідеру просування атак просто не існує. Якщо підопічні Роберто Манчіні зможуть пройти у фінал попри такі важкі умови, то про перемогу в турнірі дійсно можна роздумувати сміливо, але поки що все занадто туманно. Усі колективи мають свої плюси й мінуси, усі мають в активі погані матчі – навіть від андердогів на кшталт України та Чехії можна очікувати проблем.

Італія – найяскравіша топ-збірна, але до матчу з Іспанією говорити про звитягу на Євро-2020 неправильно.

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