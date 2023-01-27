"Поворознюк ‒ специфічна людина, вміє все так крутити, говорити. Але я вважаю, що він хороший президент. Багато що робить для клубу, створює багато робочих місць. Так, він непростий, але я вважаю, що він молодець. Чи він у житті такий, як ми його бачимо у різних роликах? Думаю, що так. Я з ним в житті не багато спілкувався, але в нас було безліч розмов телефоном, ще до підписання контракту.

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Реперські та політичні виступи Поворознюка? Мені взагалі не дуже подобається ця тематика. Я не хотів би бачити там "мати" і "перемати". Але якщо людина так бажає говорити, його запрошують на телебачення і це для всіх нормально, то не мені судити. Але я від такого не отримую задоволення точно", – поділився Шишка в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що Михайло виступав за Інгулець з серпня 2020-го по серпень 2022 року, після чого перейшов до Львова. Зараз півзахисник залишився без клубу.

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