"Чому пішов з ФК Львів, хоча постійно грав у основі? Це була, в принципі, прерогатива тренера та клубу. Мені сказали, що хочуть, щоб я залишив ФК Львів, і подякували за роботу. Якось так. Тут не ставилось питання, хотів чи не хотів, я просто відчував, що так і станеться. Мені не дуже подобалося ставлення тренерського штабу до мене і якось все до того йшло. Напевно, як би не вони зі мною розірвали контракт, то я сам би пішов.

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Був конфлікт з головним тренером? Та нічого такого не сталося, не було ніякого конфлікту. Просто ти відчуваєш деякі аспекти, коли до тебе холонуть. То, коли ти граєш нормально, а тебе міняють. Потім садять, потім наступну гру ти граєш повністю, а потім знову сідаєш на заміну. Такі моменти відчуваються у футболі. Ми просто потиснули один одному руки, як мужики, і розійшлися", – поділився Шишка в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що Михайло відіграв у 11 поєдинках за Львів цього сезону, відзначившись 1 гольовою передачею. Втім, контракт з гравцем розірвали після завершення першого кола.

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