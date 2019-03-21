Спартак цікавився Маліновським, – агент

Футбольний агент Вадим Шаблій сказав, що не віддасть Руслана Маліновського у російський клуб.

"Коли ця вся критика вилилася на Кононова, я відразу сказав, що гравців в Спартак давати не хочу. Хоча у мене є друзі там. Луїс Адріано, Фернандо, Єщенко. Не можу сказати, що це прямо-таки друзі, але ми спілкуємося.

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Якщо є проблеми у Спартаку, то винен Кононов. Або винен Шаблій. Так, Спартаку був цікавий Руслан Маліновський, у якого відмінна статистика в Бельгії.

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Але я його не віддам в Спартак або будь-який інший російський клуб. Тому що вважаю, що він повинен грати в топ-3 лігах. Але я за гроші його не віддам", – сказав Шаблій у ефірі російського "Спорт-Экспресс".