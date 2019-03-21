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Шаблій: Ракицький розумів, що не буде викликатися до лав збірної України

19:40 1167 Читать на русском
Шаблій: Ракицький розумів, що не буде викликатися до лав збірної України
Ракицький та Шевченко / ФФУ

Відомий футбольний Агент Вадим Шаблій прокоментував невиклик Ярослава Ракицького у збірну України.

"Ситуація по Ракицькому і збірній України передбачувана. Він сам розумів, що не буде викликатися до лав збірної України. Така ситуація в країні, і він про це знав.

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Але йому там все подобається, його все влаштовує", – сказав Вадим Шаблій в інтерв’ю російському "Спорт-Экспресс".

Шевченко: Не запитуйте мене більше про Ракицького

Нагадаємо, Ракицький цієї зими перейшов з Шахтаря у пітерський Зеніт. Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко не викликав захисника на матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу.

Теги
Україна Україна Збірна України Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Вадим Шаблій
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