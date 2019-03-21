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Спартак интересовался Малиновским, – агент

22:03 88 Читати українською
Спартак интересовался Малиновским, – агент
Руслан Малиновский / photonews

Футбольный агент Вадим Шаблий сказал, что не отдаст Руслана Малиновского в российский клуб.

"Когда вся эта критика вылилась на Кононова, я сразу сказал, что игроков в Спартак давать не хочу. Хотя у меня есть друзья там. Луис Адриано, Фернандо, Ещенко. Не могу сказать, что это прям друзья, но мы общаемся.

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Если есть проблемы в Спартаке, то виноват Кононов. Или виноват Шаблий. Да, Спартаку был интересен Руслан Малиновский, у которого отличная статистика в Бельгии.

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Но я его не отдам в Спартак или любой другой российский клуб. Потому что считаю, что он должен играть в топ-3 лигах. Но я за деньги его не отдам", – сказал Шаблий в эфире российского "Спорт-Экспресс".

Теги
Руслан Малиновский Руслан Малиновский Спартак Москва Спартак Москва Генк Генк Бельгия Вадим Шаблий Украинцы за рубежом
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