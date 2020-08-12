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Спартак хоче заявитися в чемпіонат України, щоб відновити протистояння з Динамо – фейк дня від російських ЗМІ

06:30 - Читать на русском
Спартак хоче заявитися в чемпіонат України, щоб відновити протистояння з Динамо – фейк дня від російських ЗМІ
Гравці ФК Спартак / Фото з відкритих джерел

Російські ЗМІ створили інформаційну бомбу, заявивши про бажання московського Спартака зіграти в УПЛ.

Російське видання Панорама опублікувало заяву власника московського Спартака Леоніда Федуна, в якій той нібито вирішив заявитись в УПЛ після суддівського скандалу в матчі першого туру РПЛ.

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"Хочу битися за чемпіонство в сильному чемпіонаті з об'єктивним суддівством. Я сам етнічний українець, тому чемпіонат України вважаю гідним турніром для Спартака. Там сильні команди, високий рівень конкуренції. А наші вболівальники зможуть знову побачити знамените протистояння з київським Динамо.

Якщо потрібно, ми готові спонсорувати Лігу чемпіонів, особисто УЄФА або президента УЄФА. Можемо дати йому акції Лукойла. Думаю, в кінцевому результаті домовимося", – наводить цитату Федуна Панорама.

Найважливіше, що цю новину розповсюдило видання, яке пише сатиричні новини, що не відповідають реальності. Про це сама редакція пише під кожною новиною. Але деякі російські ЗМІ це не зупинило і вони опублікували заяву Федуна, чим створили фурор в інформаційному просторі Росії та України.

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Динамо Динамо Спартак Москва Спартак Москва Росія футбольні курйози УПЛ
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