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Спартак хочет заявиться в чемпионат Украины, чтобы восстановить противостояние с Динамо – фейк дня от российских СМИ

06:30 - Читати українською
Спартак хочет заявиться в чемпионат Украины, чтобы восстановить противостояние с Динамо – фейк дня от российских СМИ
Игроки ФК Спартак / Фото из открытых источников

Российские СМИ создали информационную бомбу, заявив о желании московского Спартака сыграть в УПЛ.

Российское издание Панорама опубликовало заявление владельца московского Спартака Леонида Федуна, в которой тот якобы решил заявиться в УПЛ после судейского скандала в матче первого тура РПЛ.

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"Хочу сражаться за чемпионство в сильном чемпионате с объективным судейством. Я сам этнический украинец, поэтому чемпионат Украины считаю достойным турниром для Спартака. Там сильные команды, высокий уровень конкуренции. А наши болельщики смогут снова увидеть знаменитое противостояние с киевским Динамо.

Если нужно мы готовы спонсировать Лигу чемпионов или лично УЕФА или лично президента УЕФА. Можем дать ему акции «Лукойла». Думаю, в конечном итоге договоримся", – приводит цитату Федуна Панорама.

Самое важное, что эту новость распространило издание, которое пишет сатирические новости, что не соответствуют действительности. Об этом сама редакция пишет под каждой новостью. Но некоторые российские СМИ это не остановило и они опубликовали заявление Федуна, чем создали фурор в информационном пространстве России и Украины.

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