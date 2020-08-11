Хацкевич поступився Зеніту у своєму дебютному матчі РПЛ

Екс-тренер київського Динамо не зміг у рідних стінах обіграти Зеніт.

Чемпіонат Росії, 1-й тур

Ротор – Зеніт – 0:2

Голи: Дзюба, 22, Дріуссі, 79

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Зеніт на виїзді прогнозовано переграв Ротор. Дзюба відкрив рахунок ще у першій половині гри, а по перерві Дріуссі закріпив впевнену перемогу гостей.

Варто віддати належне підопічним Олександра Хацкевича, які достойно виглядали на фоні чинного чемпіона Росії, але клас гостей дався взнаки.

Нагадаємо, екс-тренер київського Динамо за підсумками минулого сезону ФНЛ зумів завоювати для Ротора підвищення у класі. За гостей весь матч на полі провів екс-захисник збірної України Ярослав Ракицький.

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