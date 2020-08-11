toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Росія
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Хацкевич поступився Зеніту у своєму дебютному матчі РПЛ

20:26 - Читать на русском
Хацкевич поступився Зеніту у своєму дебютному матчі РПЛ
Олександр Хацкевич / Фото ФК Ротор

Екс-тренер київського Динамо не зміг у рідних стінах обіграти Зеніт.

Чемпіонат Росії, 1-й тур

Ротор – Зеніт – 0:2

Голи: Дзюба, 22, Дріуссі, 79

Валенсія хоче позбутись російського гравця

Зеніт на виїзді прогнозовано переграв Ротор. Дзюба відкрив рахунок ще у першій половині гри, а по перерві Дріуссі закріпив впевнену перемогу гостей.

Варто віддати належне підопічним Олександра Хацкевича, які достойно виглядали на фоні чинного чемпіона Росії, але клас гостей дався взнаки.

Нагадаємо, екс-тренер київського Динамо за підсумками минулого сезону ФНЛ зумів завоювати для Ротора підвищення у класі. За гостей весь матч на полі провів екс-захисник збірної України Ярослав Ракицький.

Голодуючі Поволжя-4: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – дехто міняє паспорти

blog_ava
Головні новини футболу 10 серпня: перший трансфер Динамо при Луческу, визначилися два півфіналісти Ліги Європи
07:00
12155
Теги
Українці за кордоном Росія Олександр Олександр Хацкевич Ротор Ротор Ярослав Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар офіційно попрощався з Немом
    Україна — 19:581313 Шахтар офіційно попрощався з Немом
34
хв
Вулверхемптон
22:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?