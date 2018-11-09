toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛИГА ЕВРОПЫ

Спартак – Рейнджерс: из-за поведения российских болельщиков матч был прерван на несколько минут

8 ноября 23:07 43 Читати українською
Спартак – Рейнджерс: из-за поведения российских болельщиков матч был прерван на несколько минут
Матч Спартак – Рейнджерс был прерван / фото ФК Спартак

Поединок 4 тура группового турнира Лиги Европы Спартак Москва – Рейнджерс был остановлен из-за действий российских болельщиков, которые использовали пиротехнику.

В первом тайме матча Спартак – Рейнджерс поклонники хозяев бросали на поле дымовые ракеты. Одна из них упала в двух метрах от игрока Рейнджерс, сообщает Championat.

Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничью

Арбитр матча вынужден был остановить поединок на несколько минут из-за сильного задымления на поле стадиона. Впрочем, позже игра возобновилась, а сам матч завершился феерической победой подопечных Рауля Рианчо со счетом 4:3.

Вероятно, из-за таких действий своих фанатов московский клуб получит наказание от Дисциплинарного комитета УЕФА.

УЕФА открыл дело против ЦСКА из-за нарушений во время матча против Ромы

Лига Европы4 турОткрытие Арена (Спартак) (Москва)

Спартак Москва - Рейнджерс: Четверг 08 ноября 2018

Спартак Москва
Матч окончен
4 : 3
Рейнджерс
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы футбольные фанаты Рейнджерс Рейнджерс Спартак Москва Спартак Москва Спартак Москва - Рейнджерс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
25
мин
Ганновер
21:30
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук