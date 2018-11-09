Спартак – Рейнджерс: из-за поведения российских болельщиков матч был прерван на несколько минут

Поединок 4 тура группового турнира Лиги Европы Спартак Москва – Рейнджерс был остановлен из-за действий российских болельщиков, которые использовали пиротехнику.

В первом тайме матча Спартак – Рейнджерс поклонники хозяев бросали на поле дымовые ракеты. Одна из них упала в двух метрах от игрока Рейнджерс, сообщает Championat.

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Арбитр матча вынужден был остановить поединок на несколько минут из-за сильного задымления на поле стадиона. Впрочем, позже игра возобновилась, а сам матч завершился феерической победой подопечных Рауля Рианчо со счетом 4:3.

Вероятно, из-за таких действий своих фанатов московский клуб получит наказание от Дисциплинарного комитета УЕФА.

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