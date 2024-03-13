"Дуже важливо, щоб ми випустили Мо в стартовому складі. Він готовий і перебуває у відмінній формі. Я не впевнений, що він готовий до 90 хвилин, і я не впевнений, чи потрібно йому давати 90 хвилин гри. Але він готовий вийти на поле. Він був готовий вийти в старті і в останньому матчі з Манчестер Сіті, але тоді було невідомо, як довго він зміг би перебувати на полі. Це стандартна проблема для будь-якого гравця після відновлення. Зазвичай Мо може грати один матч за іншим, але ще недавно він був відсутній напрочуд довгий час. Він повернувся, і ми маємо переконатися, що можемо постійно на нього розраховувати.

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Попереду на нас чекають 10 матчів в АПЛ, матчі Кубка Англії та Ліги Європи. Ігри кубкових турнірів не менш важливі. Перемога з рахунком 5:1 у першому матчі? Нам слід ігнорувати результат цієї зустрічі. Але не гру. З точки зору гри Спарта створила гольові моменти, просто не реалізувала їх. Суперник в одну мить доставив нам величезні проблеми. Келлехеру довелося зробити кілька видатних сейвів, і я думаю про це, а не про те, як ми забивали свої м'ячі. Нам потрібно зберігати ритм і не думати про наступну гру в неділю проти Манчестер Юнайтед", – цитує Клоппа ВВС.

У першому матчі Ліверпуль здолав Спарту в Празі з рахунком 5:1. Матч-відповідь буде зіграно в четвер, 14 березня.

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