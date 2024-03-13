"Очень важно, чтобы мы выпустили Мо в стартовом составе. Он готов и находится в отличной форме. Я не уверен, что он готов к 90 минутам, и я не уверен, нужно ли ему давать 90 минут игры. Но он готов выйти на поле. Он был готов выйти в старте и в последнем матче с Манчестер Сити, но тогда было неизвестно, как долго он смог бы сыграть. Это стандартная проблема для любого игрока после восстановления. Обычно Мо может играть один матч за другим, но ещё недавно он отсутствовал на удивление долгое время. Он вернулся, и мы должны убедиться, что можем постоянно на него рассчитывать.

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Впереди нас ждут 10 матчей в АПЛ, матчи Кубка Англии и Лиги Европы. Игры кубковых турниров не менее важны. Победа со счётом 5:1 в первом матче? Нам следует игнорировать результат этой встречи. Но не игру. С точки зрения игры Спарта создала голевые моменты, просто не реализовала их. Соперник в мгновение ока доставил нам огромные проблемы. Келлехеру пришлось сделать несколько выдающихся сэйвов, и я думаю об этом, а не о том, как мы забивали свои мячи. Нам нужно сохранять ритм и не думать о следующей игре в воскресенье против Манчестер Юнайтед", – цитирует Клоппа ВВС.

В первом матче Ливерпуль одолел Спарту в Праге со счётом 5:1. Ответный матч будет сыгран в четверг, 14 марта.

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