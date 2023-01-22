Напередодні підопічні італійця грали на виїзді проти Салернітани й здобули доволі впевнену перемогу з рахунком 2:0. Це була 276 звитяга Спаллетті у чемпіонаті Італії.

Наполі переміг Салернітану й відірвався від другої позиції на 12 очок, тріумф Торіно у Флоренції

За кількістю перемог 63-річний фахівець обійшов Карло Анчелотті й став одноосібним рекордсменом Серії А. Ще одна приємність для Спаллетті – лідерство у турнірній таблиці чемпіонату з відривом у 12 очок.

Окрім Наполі, Лучано протягом своєї кар'єри ще тренував Емполі, Сампдорію, Венецію, Удінезе, Рим та Інтер.

Наполі сенсаційно вилетів з Кубка Італії від найгіршої команди Серії А – історичний матч та казковий дебют тренера