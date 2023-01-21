В рамках суботньої програми 19-го туру Серії А було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 19-й тур

Салернітана – Наполі – 0:2

Голи: Ді Лоренцо, 45+3, Осімхен, 48

Верона – Лечче – 2:0

Голи: Депаолі, 40, Лазовіч, 54

Фіорентина – Торіно – початок о 21:45

Наполі після виносу Ювентуса приїхав у гості до Салернітани, аби продовжити переможний шлях до Скудетто. У дуже бідному на моменти першому таймі партенопейці відкрили рахунок. На 3-й компенсованій хвилині Осімхен обігрався у стіночку з Руєм і прострілив на дальній кут воротарського, звідки потужно пробив Ді Лоренцо. Це був перший гол Джованні у сезоні, а також перший його гостьовий гол в Серії А за два роки.

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За три хвилини по перерві Осімхен подвоїв перевагу. 0:2. Цей гол вибив Салернітану з колії. Надалі Наполі тотально домінував, хоча конвертувати цей факт у розгром не вдалося. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу підопічних Лучано Спалетті, завдяки якій неаполітанці відірвались від другої позиції на 13 очок.

В іншому матчі дня Верона переграла Лечче. Депаолі забив перший гол на 40-й хвилині, замкнувши подачу з кутового, а вривання Лазовіча на лівий край штрафного з пострілом у дальній кут на 54-й завершилось другим взяттям воріт. 2:0! На цьому команди й розійшлися – моментів у зустрічі було небагато.

У даному поєдинку асистом відзначився 18-річний захисник Джош Дойг. Таким чином, він став наймолодшим захисником у топ-5 ліг Європи, якому вдалося долучитись до 5 голів (2 забитих м'ячі, 3 передачі).

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