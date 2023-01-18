Кубок Італії, 1/32 фіналу

Наполі – Кремонезе – 2:2 (пенальті – 3:4 )

Голи: Жезус, 33, Сімеоне, 36 – Пікель, 18, Афена-Г'ян

Марія Капуті продовжує переписувати історію італійського футболу. Вона була першою жінкою, яка була головною арбітринею на матчі Серії А. Тепер вона вперше вивела повністю жіночу бригаду рефері на поєдинок Кубка Італії. Відразу зазначимо, що роботи у них було достатньо, і вони гідно розібрали усі складні ситуації.

Лучано Спаллетті чітко дав зрозуміти, де його пріоритети. Наставник поточного лідера Серії А на матч Кубка виставив резервний склад. Цілком зрозуміле рішення, адже в суперниках була найгірша команда ліги. На чолі Кремонезе дебютував Давіде Баллардіні. Досвідчений фахівець зумів правильно налаштувати підопічних на поєдинок з фаворитом.

Початок матчу цілковито був за гостями. Давід Окереке буквально розривав оборону суперника. Зрештою, нігерієць і створив перший гол. Він легко прорвався флангом, пошив у дурні Естігора та викотив на удар Пікелю. Швейцарець вдячно скористався таким подарунком. Відразу ж Кремонезе міг збільшувати перевагу, проте цього разу належної підтримки у Окереке не було.

Наполі ніяк не міг налагодити гру, але на допомогу прийшли стандарти. Жуан Жезус зрівняв після подачу з кутового. Момент вийшов кумедним. М'яч на дальній стінці стрибав з голови на голову, аж поки бразилець не увігнав його в сітку. Слідом партенопейці забили знову. Тепер фатальною для гостей стала подача з флангу, яку майстерно замкнув Сімеоне. Джованні перервав свою гольову засуху, яка тривала з середини жовтня.

У другому таймі Наполі значно впевненіше контролював ситуацію, до 80-ї хвилини не дозволивши супернику завдати жодного удару бодай в бік власних воріт, не кажучи вже про площину. Інша справа, що і підопічні Лучано Спаллетті зовсім не поспішали збільшувати свою перевагу. Класична ситуація, коли одні не можуть, а інші не хочуть. Так тривало до останніх хвилин, коли фаворит поплатився за самовпевненість. На 87-й орендований у Роми Афена-Г'ян зрівняв, відгукнувшись на подачу з флангу. Гра перейшла в овертайм.

Додаткова 30-хвилинка запам'яталася вилученням у складі Кремонезе та домінуванням Наполі. Осімхен пробив у стійку, Політано не підлаштувався під м'яч. А який момент був у Сімеоне... Зрештою, навіть злива не змогла зупинити Марко Карнесеккі. Голкіпер, права на якого належать Аталанті, таки витягнув Кремонезе до серії пенальті. Перші 6 ударів у серії 11-метрових були точними. Лоботка, який четвертим бив у Наполі, також перехитрив голкіпера, але не влучив у ворота. Цей промах виявився фатальним. Кремонезе сенсаційно вийшов до чвертьфіналу, де зустрінеться з Ромою.