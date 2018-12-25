Спаллетті: Рішення про відсторонення Наінгголана прийняв президент Інтера

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті засмучений тим, що Раджа Наінгголан не зможе зіграти в матчі 18-го туру Серії А проти Наполі.

"Мені шкода, що я не зможу розраховувати на допомогу Наінгголана, оскільки він дуже сильний гравець, але правила в команді однакові для всіх.

Наінгголан відсторонений Інтером від занять із першою командою

Раджа завинив поза межами футбольного поля. Однак він тренується і скоро повернеться в загальну групу.

Інтер належить Стівену Чжану. Саме президент прийняв рішення про покарання Наінгголана. Я повинен виконати це рішення, поважаючи внесок керівництва у розвиток команди", – цитує Спаллетті La Gazzetta dello Sport.

Інтер може продати Наінгголана через проблеми з дисципліною

Нагадаємо, Наінгголан перейшов у Інтер з Роми лише цього літа. У сезоні 2018/19 Раджа провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.