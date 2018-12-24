Інтер може продати Наінгголана через проблеми з дисципліною

Хавбек Інтера Раджа Наінгголан знову потрапив до неприємної ситуації.

У міланському клубі незадоволені дисципліною гравця, який запізнюється або ж не приходить на тренування, а також щотижня програє великі суми в азартних іграх.

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Керівництво Інтера відсторонило футболіста від найближчих ігор і готове продати бельгійця вже цієї зими, якщо у клуб надійде гідна пропозиція, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Наінгголан перейшов у Інтер з Роми лише цього літа. У сезоні 2018/19 Раджа провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.