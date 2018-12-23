Наінгголан відсторонений Інтером від занять із першою командою

Півзахисник міланського Інтера Раджа Наінгголан знову опинився в епіцентрі скандалу. Боси клубу відсторонили його від футболу.

Бельгієць не допоможе "нерадзуррі" в найближчих матчах через відсторонення від футбольної діяльності. Про це повідомляє офіційний сайт Інтера.

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Наінгголан отримав дисциплінарне покарання через свою поведінку. У неділю він запізнився на тренування команди. Минулого літа хавбек перейшов із Роми за 38 млн євро. У столиці він теж часто карався босами клубу за порушення дисципліни.

У сезоні 2018/19 Раджа Наінгголан провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі. Тепер 30-річний півзахисник не допоможе команді в матчі 18-го туру проти Наполі – ймовірно ключовому в боротьбі за другу сходинку в Серії А.