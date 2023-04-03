Вже до 25 хвилини рахунок був 2:0 на користь гостей. Героєм став Діас, який асистував Леау та ще й сам ефектно вразив ворота Мерета. Підопічні Спаллетті намагалися відповісти, але по перерві Леау оформив дубль.

Мілан розтрощив Наполі та підігрів інтригу перед дуеллю в ЛЧ – піренейські герої відвозили майбутніх чемпіонів

Надзвичайно ефектну крапку поставив Салемакерс, який пройшов кількох оборонців і пустив м'ячв поміж ніг кіперу. Мілан піднявся на 3 сходинку, набравши 51 заліковий бал. Відставання від Наполі складає 20 пунктів.