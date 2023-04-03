Парад ефектних голів у відеоогляді матчу Наполі – Мілан – 0:4
3 квітня 09:45 - Читать на русском
Мілан розгромив Наполі у 28 турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі.
Рафаель Леау 17’
Браїм Діас 25’
Рафаель Леау 59’
17’ Рафаель Леау
25’ Браїм Діас
59’ Рафаель Леау
Вже до 25 хвилини рахунок був 2:0 на користь гостей. Героєм став Діас, який асистував Леау та ще й сам ефектно вразив ворота Мерета. Підопічні Спаллетті намагалися відповісти, але по перерві Леау оформив дубль.
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Надзвичайно ефектну крапку поставив Салемакерс, який пройшов кількох оборонців і пустив м'ячв поміж ніг кіперу. Мілан піднявся на 3 сходинку, набравши 51 заліковий бал. Відставання від Наполі складає 20 пунктів.
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