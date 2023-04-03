Между представителями Милана и Наполи бурлили эмоции в подтрибунном помещении в перерыве поединка 28-го тура Серии А.

Рафаэль Леау и Лучано Спаллетти пересеклись во время перерыва. Наставник неаполитанцев, проигравших в то время 0:2, выдвинул претензии португальцу за празднование гола.

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23-летняя звезда почти никак не отреагировал, но за него вступился Паоло Мальдини. "Сэр, вы нервничаете? Но ведь вы уже выиграли чемпионат, какого хрена вам нужно?" – обратился к Спаллетти спортивный директор "россонери".

После перерыва Леау еще раз заставил Наполи раздражаться, ведь оформил дубль. Точку поставил Салемакерс. 4:0! Милан поднялся на 3-е место Серии А (51 зачетный балл), но отставание от Наполи составляет 20 пунктов.

*Spalletti at HT not happy with Leão for dancing after the goal*



Paolo Maldini:



“Mister, you’re nervous, you already won the league, what more do you want?”



- translation via: @SULTANO_91



pic.twitter.com/mZJYKzAyXR — III (@Semprista) April 2, 2023

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