Головні тренери Наполі та Ювентуса стали героями курйозного епізоду після поєдинку, який завершився розгромом "Старої синьори" (5:1).

Наполі принизив Ювентус у матчі лідерів чемпіонату Італії. "Партенопейці" відвантажили туринцям 5 голів – стільки "б'янконері" у Серії А не пропускали з 1993 року.

Наполі – Ювентус – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Після фінального свистка наставник Юве Массіміліано Аллегрі намагався якомога швидше втекти у роздягальню. Тренер швидко йшов у підтрибунне приміщення, але Лучано Спаллетті не збирався просто так відпускати свого колегу.

Тренер Наполі з протягнутою рукою наздоганяв Аллегрі і таки отримав традиційне післяматчеве рукостискання. Чого вартий лише вираз обличчя Лучано – відео стало вірусним у соцмережах, а фанати вже закликають вручити йому Оскар за найкращу чоловічу роль.

До слова, перемога над головним конкурентом дозволила Наполі відірватися на 10 очок і впевнено очолювати турнірну таблицю Серії А.

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