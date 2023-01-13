Наполі розбив Ювентус (5:1) у 18-му турі чемпіонату Італії. Рахунок і огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

Ювентус підходив до гри у статусі головного переслідувача Наполі, який очолює турнірну таблицю Серії А. Команда Лучано Спаллетті лише в позаминулому турі зазнала першої поразки в чемпіонаті, поступившись іншому претенденту на Скудетто – Інтеру. Ювентус теж на ходу – "Стара синьйора" виграла останні 8 матчів Серії А (не пропустивши жодного гола) та вирвалася на другу сходинку, але відставання від Наполі складало 7 очок.

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Відповідно, туринській команді бажано було бити лідера у його лігві. Але цей матч був не лише дуеллю лідерів чемпіонату. Наполі мав найкращу атаку Серії А (39 голів), а Ювентус пропустив лише 7 разів – найкраща оборона ліги.

Перші хвилини пройшли під контролем Наполі, який більше володів м'ячем, але без жодного удару. Все вибухнуло на 14-й хвилині – перший же момент біля воріт Войцеха Щенсни став гольовим. Атака неаполітанців завершилася ефектним ударом Кварацхелії в падінні. Кіпер Юве відбив, але Осміхен був першим на добиванні. 11-й гол нігерійця в чемпіонаті – він залишається найкращим бомбардиром Серії А.

"Партенопейці" ледь не подарували Юве гол у відповідь. Ррахмані невдало вибив м'яч, влучивши в Ді Марію. Чемпіон світу пройшов кілька метрів і пробив з-за меж штрафного – поперечина зіграла за Алекса Мерета. Але цей епізод був радше винятком із правил – гра проходила на половині поля Ювентуса, хоч і без особливої гостроти.

Але на 39-й хвилині господарі досягли свого. Осімхен підстеріг кричущу помилку Бремера і покотив на Хвічу, який у дотик пробив у дальній кут повз Щенсни. Якби Наполі пішов на перерву з перевагою в два м'ячі, було б ідеально, але підопічні Спаллетті розслабилися дуже рано.

Спершу Ді Марія після серії помилок господарів обігрався з Міліком і скоротив відставання, а перед свистком на перерву Юве ледь не відігрався. Алекс Мерет див-сейвом врятував Наполі після зрізки від Ррахмані. 2:1 – надзвичайно насичений тайм у Неаполі.

Друга половина розпочалася з розбитої губи Локателлі. Після кількахвилинної паузи Наполі забив. Кварацхелія подав кутовий, м'яч пролетів усіх у штрафному, а Ррахмані у дотик увігнав його в кут воріт Щенсни!

Хвіча міг і до четвертого гола докластися. Грузин запресингував Бремера, який знову грубо помилився і віддав на Осімхена. Віктор вийшов майже віч-на-віч зі Щенсни, але пробив вище. Втім, дуже швидко нігеріцєь виправився. На 65-й хвилині цей ж дует організував четвертий гол. Кварацхелія навісив, Осімхен влучно пробив головою. ФЕ-НО-МЕ-НАЛЬ-НО!

Але й це було не все. На 72-й хвилині неаполітанці довели рахунок до геть непристойного. Ельмас увійшов у штрафний, хитнув Костіча і пробив. Рикошет від Алекса Сандро – 5:1.

Протистояння атаки і оборони завершилося безапеляційним тріумфом першої. Ювентус за попередні 17 матчів пропустив 7 голів, а сьогодні ковтнув 5 від головного претендента на Скудетто і вперше за 30 років пропустив 5 м'ячів за гру Серії А. Феноменальний Наполі не залишив шансів "Старій синьйорі" і відірвався на 10 очок.

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