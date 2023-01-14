Наполі знищив Ювентус у матчі 18 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Дует Осімхена і Хвічі забезпечив Наполі комфортну перевагу до 40 хвилини. Ювентус відіграв один м'яч зусиллями Ді Марії, проте надії туринців виявилися марними.

Наполі принизив Ювентус 5-ма голами – фантастичні Осімхен та Хвіча наближають до Скудетто

По перерві "партенопейці" буквально розірвали оборону туринців. Кварацхелія оформив ще 2 асисти, Осімхен забив ще раз, а загалом Щенсни витягнув із сітки ще 3 м'ячі – 5:1. Наполі відірвався від Юве на 10 очок у чемпіонських перегонах.

Цікаво, що Ювентус отримав у свої ворота 5 голів у матчі чемпіонату вперше за 30 років. У травні 1993-го туринці стільки пропустили від Пескари, програвши 1:5.