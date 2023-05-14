В рамках програми дня у 35-му турі Серії А заплановано кілька матчів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2022/23, 35-й тур

Верона – Торіно – 0:1

Гол: Влашіч, 29

Монца – Наполі – початок 16:00

Фіорентина – Удінезе – початок о 16:00

Болонья – Рома – початок о 19:00

Торіно у рідних стінах переміг Верону. Єдиний гол забив Влашіч, який на 29-й хвилині шикарно пробив з-за меж штрафного. Таким чином, Нікола став третім хорватом, якому вдалося забити мінімум 5 голів у своєму дебютному сезоні в Серії А – раніше це вдавалося тільки Маріо Пашалічу та Івану Перішічу.

Жодного турнірного значення цей тріумф для Торіно не мав. У Верони ж справи кепські – вона тримається прямо над зоною вильоту, не впавши туди тільки завдяки кращій статистиці особистих зустрічей проти Спеції. У "мастифів" та Коваленка рівність за набраними заліковими балами.