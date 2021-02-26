Півзахисник Вест Хема Томаш Соучек не оминув увагою тріумф празької Славії у протистоянні з Лестером у Лізі Європи.

Після перемоги над Лестером гравці Славії почали святкувати вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи та зателефонували екс-партнеру Томашу Соучеку за допомогою відеодзвінка.

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Хавбек Вест Хема радо відгукнувся та разом з колишніми одноклубниками відсвяткував звитягу чехів. Соучек також підтримував Славію впродовж матчу, надягнувши клубну футболку.

Зазначимо, що хавбек є вихованцем Славії, за яку виступав з 2014 року з перервами на дві оренди – до Вікторії Жижков та Слована Ліберец. Наразі Соучек грає за Вест Хем, у складі якого провів 28 матчів цього сезону та відзначився 8 голами.

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