Полузащитник Вест Хэма Томаш Соучек не обошел вниманием триумф пражской Славии в противостоянии с Лестером в Лиге Европы.

После победы над Лестером игроки Славии начали праздновать выход в 1/8 финала Лиги Европы и позвонили экс-партнеру Томашу Соучеку с помощью видеозвонка.

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Хавбек Вест Хэма радостью откликнулся и вместе с бывшими одноклубниками отпраздновал победу чехов. Соучек также поддерживал Славию по ходу матча, надев клубную футболку.

Отметим, что хавбек является воспитанником Славии, за которую выступал с 2014 года с перерывами на две аренды – в Виктории Жижков и Словане Либерец. Сейчас Соучек играет за Вест Хэм, в составе которого провел 28 матчей в этом сезоне и отметился 8 голами.

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