Ліга Європи, матчі-відповіді 1/16 фіналу

Байєр – Янг Бойз – 0:2 (3:4)

Голи: Сібачо, 48, Фасснахт, 86

Лестер – Славія Прага – 0:2 (0:0)

Гол: Провод, 49, Сіма, 79

Динамо Загреб – Краснодар – 1:0 (3:2)

Гол: Оршіч, 31

Байєр та Янг Бойз у першому матчі видали феєрію (3:4). Німці розпочали навалу на ворота швейцарців, але забити ніяк не могли. Натомість "бджолам" відверто пощастило. Після помилки кіпера леверкузенців Сібачо першим зіграв на підбиранні і головою направив м'яч у сітку. Байєр оточив ворота Янг Бойз, але той ще й забив вдруге. Швейцарці сенсаційно крокують в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Лестер зі Славією не забивали у першому протистоянні. Другий матч теж розпочався не надто жваво – мінімум моментів та відсутність голів у першому таймі. Вже по перерві чехи несподівано вийшли вперед. Це Провод в один дотик ногою замкнув подачу з лівого флангу. Прага притиснулась до своїх воріт, чекаючи на контратаки. І не дарма. Славія "обікрала" англійців в центрі поля, а Сіма вдарив з-за меж штрафного у дальній нижній кут. 2:0 – команда українця Тараса Качараби, який залишився поза заявкою, створює ще одну сенсацію, вибиваючи Лестер.

Динамо Загреб минулого тижня перестріляв Краснодар з рахунком 3:2. Хорватам залишалось лише втримати перевагу над росіянами, що у них прекрасно вийшло. Вже в першому таймі Оршичу вдався чудовий удар під дальню стійку із зони пенальті. Краснодар не зміг нічого показати в атаці, а тому залишив плей-офф ЛЄ вже на стадії 1/16 фіналу.

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