Колишній півзахисник Карпат Роман Толочко розповів про виступи за угорський Печ, куди він перебрався з Карпат у 1993 році.

"8 листопада ми приймали Динамо в останньому матчі року. На трибунах "України" перебували представники угорської команди і домовилися про все з Маркевичем. Разом зі мною поїхав воротар Сергій Чабан. Насправді той період був важким. Всього я провів за кордоном три з половиною роки. Та ніколи не шкодував, що виступав в Угорщині.

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Там діяв ліміт на легіонерів – не більше трьох на полі. А в колективі вже були чех, румун і африканець. Мова справді надзвичайно важка. Нам сильно допомогли земляк Василь та його дружина, які були родом з Рахова і працювали у Печі. Нещодавно дізнався сумну звістку – кілька років тому Василя не стало.

У колективі мене добре прийняли, та спочатку дратували звертанням "Совєт Юніон". Сотні разів пояснював, що я з України. Переконував, наголошував… На той час їм важко було це сприйняти", – розповів Толочко.

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