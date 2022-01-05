Бывший полузащитник Карпат Роман Толочко рассказал о выступлениях за венгерский Печ, куда он перебрался из Карпат в 1993 году.

"8 ноября мы принимали Динамо в последнем матче года. На трибунах "Украины" находились представители венгерской команды и договорились обо всем с Маркевичем. Вместе со мной поехал вратарь Сергей Чабан. На самом деле тот период был тяжелым. В общем я провел за границей три с половиной года, но никогда не жалел, что выступал в Венгрии.

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Там действовал лимит на легионеров – не больше трех на поле. А в коллективе уже были чех, румын и африканец. Язык действительно очень тяжелый. Нам очень помогли земляк Василий и его жена, которые были родом из Рахова и работали в Пече. Недавно узнал печальную весть – несколько лет назад Василия не стало.

В коллективе меня хорошо приняли, но сначала раздражали обращением "Совет Юнион". Сотни раз объяснял, что я из Украины. Убеждал, подчеркивал… В то время им это было трудно воспринять", – рассказал Толочко.

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