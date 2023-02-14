Еспаньйол в рамках поєдинку 22-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада був близьком до домашнього камбеку, але уникнути поразки не зміг (2:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Гості, здавалося б, зняли усі питання щодо переможця всього за годину. В середині першого тайму Кубо шикарним пострілом з кута штрафного вивів Сосьєдад уперед, а на старті другого тайму Сьорлот замкнув простріл від Оярсабаля – 0:2. Таким чином, Кубо став другим японцем, якому вдалося забити 10 голів у Ла Лізі (після Інуї), а Сьорлот вийшов у лідери бомбардиром на відрізку після завершення ЧС-2022 (5 голів).

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Автогол на 63-й хвилині мав добити "папуг", однак не все сталося, як гадалося. На 74-й хвилині Серхі Гомес зіграв на добиванні після влучання Пуадо в поперечку, а на 88-й Оліван увірвався на лівий край штрафного та бахнув у дальній – 2:3! На жаль для каталонців, сил для камбеку вже не вистачило, а наприкінці зустрічі вони ще й у меншості залишились.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Реал Сосьєдада. Баски набрали 42 очки, відірвавшись від Атлетіко на чотири залікових бали й наблизившись до мадридського Реала на три. Еспаньйол тримається в одному пункті від зони вильоту.

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