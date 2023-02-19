Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився про поразку в матчі 24-го туру АПЛ проти Арсенала (2:4).

"Соромно програти вдома два матчі з рахунком 2:4. Дуже неприємний результат. Потрібно буде зробити серйозну роботу над помилками. Загалом гра була поганою.

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Ми не дотримувалися нашого плану на гру, щоб спробувати контролювати м'яч, намагатися агресивніше атакувати. Натомість ми постійно втрачали м'ячі та дозволили супернику заволодіти ініціативою", – цитує Емері Football London.

Нагадаємо, у звітному матчі Астон Вілла двічі виходила вперед, але Арсенал знаходив у собі сили відігратися (одного разу завдяки голу Зінченка), а у компенсований час взагалі вирвав перемогу.

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