"Звичайно, після такої гри є багато емоцій, тому що в останні 15 хвилин ми надзвичайно пресингували та провели досить хороший матч. Хлопці сьогодні молодці. Треба готуватися до наступної гри, набиратися сил та емоцій.

Інгулець – Шахтар – 0:1 – відео гола і огляд матчу

Як довго давав би результат "автобус" в обороні? Скільки було б потрібно, стільки б і робили. Звичайно, ми розуміли, що граємо проти Шахтаря, одного з лідерів чемпіонату. І нам потрібно протидіяти такій команді. Це не був "автобус". Ми просто грамотно перекривали їхні сильні сторони, для того, щоб протидіяти їм.

Зараз ми нікого не будемо сварити, тому що треба подивитися і нормально розібрати цей момент, а тоді вже робити висновки. Звичайно, соромно бути не повинно, але хотілося б досягти кращого результату. Нічого, результат з часом прийде", – зазначив Стронціцький у ефірі телеканалу Футбол.

Додамо, що Шахтар мінімально переміг Інгулець (1:0) та залишився другим у чемпіонаті – Динамо випереджає "гірників" за додатковими показниками.

Шахтар мінімально обіграв Інгулець і залишив Динамо лідером УПЛ